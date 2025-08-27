Giá vàng tiếp tục bật tăng, neo cao ở mức 128 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng trong nước trong những ngày qua luôn tự phá vỡ kỷ lục do chính mình lập ra. Hôm nay (27-8), vàng miếng tiếp tục tăng 900.000 đồng, đưa giá lên đỉnh lịch sử 128 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng tháng 8 là những chuỗi tăng giá liên tiếp, đẩy giá vàng tăng cao chưa từng có trong lịch sử. So với hôm qua, giá vàng tăng thêm 900.000 đồng, hiện các doanh nghiệp như PNJ, SJC, DOJI cũng niêm yết giá mua ở mức 126 triệu đồng, giảm 100.000 đồng, còn bán ra ở mức 128 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng.

Giá vàng ngày 27-8 tăng lên đỉnh lịch sử. Ảnh: P.V

Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết chiều mua vào ở mức 125,8 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với hôm qua. Chênh lệch 2 chiều ở mức cao với 2,2 triệu đồng/lượng.

Doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết giá mua vào cao hơn các doanh nghiệp khác, hiện giao dịch 126,5 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý hiện có giá mua là 125,4 triệu đồng, thấp hơn các doanh nghiệp khác 400.000 đồng.

Giá vàng tăng nhanh liên tục trong tháng qua. So với đầu tháng, giá vàng trong nước đã tăng 6,6 triệu đồng. Đây là mức tăng nhanh và cao nhất từ trước đến nay. Các chuyên gia cũng dự báo, khả năng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng và chạm mốc 130 triệu đồng.

Thị trường vàng nhẫn cũng tăng theo giá vàng miếng, tùy từng doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu hiện mua vào ở mức 119,8 triệu đồng, bán ra ở mức 122,8 triệu đồng/lượng; Mi Hồng hiện đang giao dịch ở mức 121-122,4 triệu đồng/lượng; Phú Quý hiện có giá 119,5-122,5 triệu đồng/lượng; PNJ đang niêm yết ở mức 119,9-122,6 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 27-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3374 USD/ounce, tăng 4,36 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,530 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,95 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,05 triệu đồng/lượng.

Theo Bloomberg, nguyên nhân chính của đà tăng gần đây đến từ các nhà đầu tư không tìm được kênh nào hấp dẫn hơn để gửi tiền. Một số chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng điều này có thể là dấu hiệu của một cơn sốt giá mang tính đầu cơ, hay còn gọi là "sự hưng phấn phi lý", và có nguy cơ tạo ra bong bóng giá vàng.

Bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng đóng một vai trò quan trọng. Nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu giảm phát và nhu cầu trong nước chưa thực sự mạnh mẽ. Tình trạng này có thể làm suy yếu các doanh nghiệp và khiến đà tăng của giá vàng trở nên thiếu vững chắc.

Dù vậy, phần lớn ý kiến cho rằng vàng vẫn là tài sản an toàn hàng đầu. Các chuyên gia tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm quay lại chính sách nới lỏng bằng cách cắt giảm lãi suất. Việc này thường khiến đồng USD suy yếu và tạo đà tăng cho giá vàng. Bên cạnh đó, những căng thẳng địa chính trị trên thế giới tiếp tục thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng như một lá chắn bảo vệ tài sản.