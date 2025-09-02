Vàng nhẫn tiệm cận mốc 128 triệu đồng/lượng, vàng miếng giữ ổn định

Cụ thể, các doanh nghiệp sáng nay đồng loạt niêm yết giá vàng nhẫn tăng so với hôm qua. Bảo Tín Minh Châu hiện mua vào ở mức 124,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 127,7 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 123,5-125 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang ở mức 124,3-127,3 triệu đồng/lượng; SJC mua vào ở mức 122,5 triệu đồng, bán ra ở mức 125,1 triệu đồng/lượng; PNJ mua vào 122,5 triệu đồng/lượng, bán ra 125,4 triệu đồng. DOJI cũng giao dịch vàng nhẫn ở mức cao với 2 chiều mua-bán là 124,5-127,5 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Còn đối với thị trường vàng miếng, hôm nay là ngày thứ 2 liên tiếp giữ ổn định sau khi tăng vọt lên mức 130,6 triệu đồng ở chiều bán ra. Hiện các doanh nghiệp đang giữ mức mua vào trung bình là 129,1 triệu đồng/lượng. Một số doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào ở mức thấp hơn là 128,6 triệu đồng/lượng; còn Mi Hồng giữ chiều mua vào ở mức cao với 129,8 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 2-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3474,51 USD/ounce, tăng 25,14 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,12 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,47 triệu đồng/lượng.