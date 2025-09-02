Danh mục
Vàng nhẫn tiệm cận mốc 128 triệu đồng/lượng, vàng miếng giữ ổn định

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Sáng 2-9, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng, tiến gần về mốc 128 triệu đồng/lượng, cao nhất lịch sử. Còn vàng miếng tiếp tục giữ mức giá ổn định ngày thứ 2 liên tiếp.

Cụ thể, các doanh nghiệp sáng nay đồng loạt niêm yết giá vàng nhẫn tăng so với hôm qua. Bảo Tín Minh Châu hiện mua vào ở mức 124,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 127,7 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 123,5-125 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang ở mức 124,3-127,3 triệu đồng/lượng; SJC mua vào ở mức 122,5 triệu đồng, bán ra ở mức 125,1 triệu đồng/lượng; PNJ mua vào 122,5 triệu đồng/lượng, bán ra 125,4 triệu đồng. DOJI cũng giao dịch vàng nhẫn ở mức cao với 2 chiều mua-bán là 124,5-127,5 triệu đồng/lượng.

anh-man-hinh-2025-09-02-luc-095242.png
Đồ họa: P.V

Còn đối với thị trường vàng miếng, hôm nay là ngày thứ 2 liên tiếp giữ ổn định sau khi tăng vọt lên mức 130,6 triệu đồng ở chiều bán ra. Hiện các doanh nghiệp đang giữ mức mua vào trung bình là 129,1 triệu đồng/lượng. Một số doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào ở mức thấp hơn là 128,6 triệu đồng/lượng; còn Mi Hồng giữ chiều mua vào ở mức cao với 129,8 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 2-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3474,51 USD/ounce, tăng 25,14 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,12 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,47 triệu đồng/lượng.

