Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Thị trường vàng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Tiếp tục lập đỉnh mới, vàng trong nước neo ở mức 134,4 triệu đồng/lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Hôm nay (5-9), giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, tiếp tục lập đỉnh cao nhất lịch sử với mức giao dịch 134,4 triệu đồng.

Từ đầu tuần đến nay, thị trường vàng chứng kiến những phiên tăng liên tiếp, đưa giá vàng lên tục lập đỉnh mới.

Sáng nay, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, SJC, PNJ đồng loạt niêm yết tăng 2 chiều mua-bán thêm 500.000 đồng/lượng; hiện có mức giao dịch 132,9-134,4 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp Mi Hồng đang niêm yết chiều mua vào ở mức cao là 133,4 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý mua vào với giá 131,9 triệu đồng/lượng.

anh-man-hinh-2025-09-05-luc-120046.png
Đồ họa: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng tiến sát mốc 130 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 126,8-129,8 triệu đồng; Mi Hồng đang mua vào 127,7 triệu đồng, bán ra 129,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 126,5-129,5 triệu đồng/lượng. Còn PNJ đang mua vào ở mức 126,8 triệu đồng, bán ra ở mức 129,8 triệu đồng/lượng. SJC cũng mua vào ở mức 126,7 và bán ra với giá 129,3 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 5-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3541,43 USD/ounce, giảm 21,69 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,510 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,17 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,73 triệu đồng/lượng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

null