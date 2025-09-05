Tiếp tục lập đỉnh mới, vàng trong nước neo ở mức 134,4 triệu đồng/lượng

Từ đầu tuần đến nay, thị trường vàng chứng kiến những phiên tăng liên tiếp, đưa giá vàng lên tục lập đỉnh mới.

Sáng nay, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, SJC, PNJ đồng loạt niêm yết tăng 2 chiều mua-bán thêm 500.000 đồng/lượng; hiện có mức giao dịch 132,9-134,4 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp Mi Hồng đang niêm yết chiều mua vào ở mức cao là 133,4 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý mua vào với giá 131,9 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng tiến sát mốc 130 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 126,8-129,8 triệu đồng; Mi Hồng đang mua vào 127,7 triệu đồng, bán ra 129,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 126,5-129,5 triệu đồng/lượng. Còn PNJ đang mua vào ở mức 126,8 triệu đồng, bán ra ở mức 129,8 triệu đồng/lượng. SJC cũng mua vào ở mức 126,7 và bán ra với giá 129,3 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 5-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3541,43 USD/ounce, giảm 21,69 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,510 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,17 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,73 triệu đồng/lượng.