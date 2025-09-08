Danh mục
Ngày 8-9, vàng trong nước “hạ nhiệt”, giảm 300.000 đồng/lượng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 8-9, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm 300.000 đồng mỗi lượng. Hiện các doanh nghiệp đang niêm yết ở mức 133,1-135,1 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, sắc đỏ đã xuất hiện trên bảng niêm yết giá tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trong nước sau chuỗi ngày giữ sắc xanh liên tiếp. Các doanh nghiệp như: Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI cùng niêm yết mua-bán ở mức 133,1-135,1 triệu đồng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng vẫn giữ chiều mua vào ở mức cao hơn các doanh nghiệp khác 1 triệu đồng, hiện có giá 134,1 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý giao dịch chiều mua vào ở mức thấp với 132,1 triệu đồng/lượng.

f96108cb-a119-41ea-ba87-f81d893ad747.jpg
Giá vàng trong nước hôm nay quay đầu giảm. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,8-130,8 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang giao dịch ở mức 128,7-130,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý mua vào ở mức 127,7-130,7 triệu đồng/lượng; SJC đang có giá 127,7-130,2 triệu đồng/lượng. PNj mua vào 127,7 triệu đồng, bán ra với giá 130,7 triệu đồng.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ban hành Công điện định hướng, chỉ đạo điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ vào hôm qua (7-9), phiên giao dịch giá vàng trong nước hôm nay đã ghi nhận sự “hạ nhiệt” sau chuỗi ngày tăng liên tục. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước.

Đồng thời, không để tác động tiêu cực đến tỉ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô…

Ngân hàng Nhà nước cũng được giao ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các bộ ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 232. Có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tác động tiêu cực đến thị trường vàng trong thời gian chuyển tiếp..

