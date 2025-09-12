Danh mục
Kinh tế

Thị trường vàng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 12-9, giá vàng tuột dốc 2 triệu đồng mỗi lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Thị trường vàng trong nước hôm nay (12-9) tiếp tục chứng kiến phiên lao dốc thẳng đứng. Sau khi giảm 2 triệu đồng so với hôm qua, giá vàng đang neo ở mức 132,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng đang được giao dịch 2 chiều mua-bán là 129,5-132,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng ở chiều mua vào, giảm 2 triệu đồng ở chiều bán ra, đẩy chênh lệch 2 chiều ở mức cao với 3,3 triệu đồng. Phú Quý tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết ở mức thấp với 128-132,4 triệu đồng/lượng.

2cb6a499-bb04-4ae7-bba0-0a5576736b95.jpg
Giá vàng ngày 12-9 tiếp tục giảm 2 triệu đồng. Ảnh: P.V

Trước đà giảm của vàng miếng, thị trường vàng nhẫn hôm nay vẫn giữ mức ổn định. Hiện các doanh nghiệp đang giao dịch trung bình ở mức 129,5-132,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến sáng 12-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.634 USD/ounce, tăng 20 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.614 USD/ounce). Giá vàng hôm nay bật tăng nhờ những tín hiệu kinh tế mới từ Mỹ, đặc biệt là dữ liệu lạm phát và thị trường lao động.

