Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Thị trường vàng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giảm thêm 500.000 đồng, giá vàng trong nước rơi khỏi mốc 135 triệu đồng/lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 11-9, thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng, đưa giá vàng miếng tuột về mốc 134,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, sáng nay, các doanh nghiệp trong nước như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm giá vàng miếng cả 2 chiều mua-bán 500.000 đồng, hiện đang giao dịch 132,3-134,8 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý giảm sâu hơn so với hôm qua đến 1 triệu đồng, hiện đang niêm yết ở mức 131,3-134,3 triệu đồng/lượng.

1bb1e72e-a6fa-40a5-a858-e7da07e6e41d.jpg
Thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm giá trong ngày 11-9. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận giảm, tùy theo từng doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 127,7-130,7 triệu đồng/lượng. SJC đang niêm yết mức giá 125,6-129,7 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào ở mức 126,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 128,5 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang giao dịch ở mức 127,1-130,1 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào ở mức 126,5 triệu đồng, bán ra ở mức 128,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay đi xuống. Lúc 10 giờ 36 phút hôm nay (ngày 11-9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.630,7 USD/ounce, giảm 11,3 USD/ounce so với đêm qua. Quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 116,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20 giờ ngày 10-9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.642 USD/ounce. Vàng giao tháng 12-2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.684 USD/ounce.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

null