Giảm thêm 500.000 đồng, giá vàng trong nước rơi khỏi mốc 135 triệu đồng/lượng

Cụ thể, sáng nay, các doanh nghiệp trong nước như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm giá vàng miếng cả 2 chiều mua-bán 500.000 đồng, hiện đang giao dịch 132,3-134,8 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý giảm sâu hơn so với hôm qua đến 1 triệu đồng, hiện đang niêm yết ở mức 131,3-134,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm giá trong ngày 11-9. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận giảm, tùy theo từng doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 127,7-130,7 triệu đồng/lượng. SJC đang niêm yết mức giá 125,6-129,7 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào ở mức 126,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 128,5 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang giao dịch ở mức 127,1-130,1 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào ở mức 126,5 triệu đồng, bán ra ở mức 128,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay đi xuống. Lúc 10 giờ 36 phút hôm nay (ngày 11-9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.630,7 USD/ounce, giảm 11,3 USD/ounce so với đêm qua. Quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 116,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20 giờ ngày 10-9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.642 USD/ounce. Vàng giao tháng 12-2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.684 USD/ounce.