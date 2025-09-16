Ngày 16-9, giá vàng trong nước tăng vọt, lấy lại mốc 132 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 16-9, thị trường vàng trong nước ghi nhận phiên tăng vọt trở lại sau 1 tuần lao dốc. Hiện các doanh nghiệp cùng niêm yết vàng miếng tăng thêm 900.000 đồng ở chiều bán ra và 1,4 triệu đồng ở chiều mua vào so với hôm qua, trở lại mốc 130-132 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI đang giao dịch vàng miếng ở mức 130-132 triệu đồng sau khi tăng giá ở cả chiều mua và bán, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng.

Đồ họa: P.V

Mi Hồng giữ mức giá mua vào với mức 130,8 triệu đồng/lượng, cao hơn các doanh nghiệp khác 800.000 đồng. Phú Quý hiện mua vào với mức thấp, 129,5 triệu đồng, cách biệt với các doanh nghiệp khác 500.000 đồng.

Thị trường vàng nhẫn cũng tăng trở lại trong sáng nay. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 127,6-130,6 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào ở mức 127,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 129 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang niêm yết 125,5-128,5 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ đang mua vào ở mức 126,5 triệu đồng, bán ra ở mức 129,5 triệu đồng/lượng.