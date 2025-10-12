Thuế xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ giảm về 0%

(GLO)- Theo Nghị định số 260/2025/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành, thuế xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ được giảm từ 1% về 0% từ ngày 10-10.

Cụ thể, Nghị định số 260/2025/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31-5-2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Từ ngày 10-10, thuế xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ giảm từ 1% về 0%. Ảnh: Internet

Theo đó, thuế suất thuế xuất khẩu đối với đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác; đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý giữ nguyên mức 0%.

Giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý từ 1% xuống còn 0%.

Nghị định giữ nguyên thuế suất thuế xuất khẩu đối với đồ kỹ nghệ bằng bạc, bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý ở mức 0%; riêng đồ kỹ nghệ bằng kim loại quý khác giảm từ 1% xuống còn 0%.

Ngoài ra, các sản phẩm khác bằng vàng hoặc bạc cũng được giảm thuế suất thuế xuất khẩu từ 1% xuống còn 0%.

Được biết, mức thuế mới (0%) nằm trong khung thuế suất của các nhóm hàng vàng trang sức, mỹ nghệ (từ 0-10%) và phù hợp với các nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất.

Bộ Tài chính thông tin, việc giảm thuế này là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng cạnh tranh. Đồng thời, góp phần chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế, giá tăng cao.