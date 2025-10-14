Giá vàng neo cao kỷ lục với 146,4 triệu đồng/lượng

Sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý như SJC, PNJ, DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức cao với 146,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào đang ở mức 144,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang mua vào với giá 144,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn các doanh nghiệp khác 800.000 đồng. Còn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra với mức cao 146,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng lập đỉnh trong phiên giao dịch sáng nay. SJC đang niêm yết 2 chiều ở mức 142,3-144,5 triệu đồng/lượng; PNJ đang giữ mức cao với 143-145,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý cũng niêm yết ở mức cao với 142,9-145,9 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn gần bằng với giá vàng miếng, 143,6-146,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới tăng 94 USD/ounce so với rạng sáng qua, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.111 USD/ounce (tương đương khoảng 130,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).