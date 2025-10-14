Giá vàng neo cao kỷ lục với 146,4 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 14-10, giá vàng miếng trong nước neo cao kỷ lục với 146,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng cao chưa từng thấy trong lịch sử ngành vàng trong nước.

Sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý như SJC, PNJ, DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức cao với 146,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào đang ở mức 144,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang mua vào với giá 144,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn các doanh nghiệp khác 800.000 đồng. Còn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra với mức cao 146,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng neo cao lịch sử 146,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng lập đỉnh trong phiên giao dịch sáng nay. SJC đang niêm yết 2 chiều ở mức 142,3-144,5 triệu đồng/lượng; PNJ đang giữ mức cao với 143-145,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý cũng niêm yết ở mức cao với 142,9-145,9 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn gần bằng với giá vàng miếng, 143,6-146,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng 94 USD/ounce so với rạng sáng qua, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.111 USD/ounce (tương đương khoảng 130,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).