Giá vàng ngày 12-10 neo ổn định ở mức 142,8 triệu đồng/lượng

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC đang giao dịch mua và bán ở mức 140,8-142,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng. Mi Hồng mua vào ở mức cao với 141,8 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý đang giao dịch mua vào ở mức 140 triệu đồng, thấp hơn các doanh nghiệp khác 800.000 đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Giá vàng nhẫn cũng giữ ổn định với mức niêm yết tùy từng doanh nghiệp. Phú Quý đang giao dịch 2 mức 137,3-140,3 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang có giá 138,5-139,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào ở mức 138,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 141,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC đang niêm yết ở mức 136,8-139,5 triệu đồng/lượng; PNJ đang mua vào với giá 136,8 triệu/lượng, bán ra ở mức 139,8 triệu đồng/lượng. DOJI cũng niêm yết ở mức khá cao với 136,8-139,8 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 12-10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4012,81 USD/ounce, tăng 30,4 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,2 triệu đồng/lượng.