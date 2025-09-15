Vàng miếng giữ ổn định, vàng nhẫn giảm giá

(GLO)- Ngày 15-9, thị trường vàng miếng trong nước tiếp tục giữ mức ổn định, vàng nhẫn giảm giá nhẹ, về dưới mốc 130 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp đồng loạt giảm tùy doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch ở mức 125-128 triệu đồng/lượng; PNJ đang mua vào ở mức 126,2 triệu đồng/lượng, bán ra 129,2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang có giá 126,5-128 triệu đồng/lượng còn Phú Quý đang giữ ở mức 125,5-128,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nhẫn ngày 15-9 đồng loạt giảm. Ảnh: P.V

Thị trường vàng miếng tiếp tục duy trì giữ mức ổn định. Hiện các doanh nghiệp đang giao dịch trung bình ở mức 128,6-131,1 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 6 giờ ngày 15-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3642,3 USD/ounce, tăng 51,9 USD/ounce so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,476 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.