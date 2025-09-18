Ngày 18-9, giá vàng trong nước trở về mốc 132 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau 2 lần tăng liên tiếp, sáng nay (18-9), thị trường vàng trong nước quay đầu giảm trở lại 300.000 đồng, trở về mốc 132 triệu đồng/lượng.

Theo đó, tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC đang mua vào ở mức 130 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 132 triệu đồng/lượng. Mi Hồng hiện giao dịch ở mức 131-132 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang mua vào ở mức 129,5 triệu đồng và bán ra ở mức 132 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 18-9 quay đầu giảm nhẹ. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giảm nhẹ tùy doanh nghiệp. Phú Quý đang giao dịch nhẫn tròn 9999 là 126,6-129,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 127,2-130,2 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng so với phiên giao dịch hôm qua. SJC hiện đang mua vào với mức 126,3 triệu đồng, bán ra ở mức 129 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết với mức 124 triệu đồng, bán ra ở mức 128 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 18/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3684,36 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 1,82 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,457 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,5 triệu đồng/lượng.