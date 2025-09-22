Ngày 22-9, giá vàng miếng giữ ổn định, vàng nhẫn nhích nhẹ

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC đang niêm yết giá mua vào ở mức 131 triệu đồng, bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp Mi Hồng đang giao dịch chiều mua vào ở mức cao là 132 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý giữ mức thấp với 130,5 triệu đồng/lượng.
Đối với thị trường vàng nhẫn, các doanh nghiệp niêm yết với mức giá khác nhau, song nhìn chung là tăng nhẹ. Phú Quý hiện giao dịch 127-130 triệu đồng/lượng, Mi Hồng đang niêm yết ở mức 128-129,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào ở mức 127,5-130,5 triệu đồng/lượng. SJC đang có giá 126,8-129,6 triệu đồng/lượng.
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 22-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3684,59 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 40,94 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,5 triệu đồng/lượng.
Sau một chuỗi tăng giá liên tiếp, dự báo về xu hướng giá vàng tuần này đang có nhiều ý kiến khác nhau. Theo khảo sát từ Kitco News với 15 chuyên gia phân tích trên Phố Wall, 40% số người được hỏi cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Cùng tỷ lệ này dự báo giá sẽ đi ngang, và 20% còn lại nhận định giá có thể giảm.
Khảo sát ý kiến từ 285 nhà đầu tư cá nhân lại cho thấy tâm lý lạc quan hơn, với 58% số người tham gia kỳ vọng giá vàng tăng. Khoảng 24% dự đoán giá giảm và 18% tin rằng thị trường sẽ ổn định.