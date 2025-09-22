Ngày 22-9, giá vàng miếng giữ ổn định, vàng nhẫn nhích nhẹ

(GLO)- Thị trường vàng trong nước ngày 22-9 ghi nhận mức ổn định của vàng miếng. Còn vàng nhẫn tăng giá nhẹ tùy theo từng doanh nghiệp.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC đang niêm yết giá mua vào ở mức 131 triệu đồng, bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp Mi Hồng đang giao dịch chiều mua vào ở mức cao là 132 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý giữ mức thấp với 130,5 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Đối với thị trường vàng nhẫn, các doanh nghiệp niêm yết với mức giá khác nhau, song nhìn chung là tăng nhẹ. Phú Quý hiện giao dịch 127-130 triệu đồng/lượng, Mi Hồng đang niêm yết ở mức 128-129,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào ở mức 127,5-130,5 triệu đồng/lượng. SJC đang có giá 126,8-129,6 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 22-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3684,59 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 40,94 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,5 triệu đồng/lượng.

Sau một chuỗi tăng giá liên tiếp, dự báo về xu hướng giá vàng tuần này đang có nhiều ý kiến khác nhau. Theo khảo sát từ Kitco News với 15 chuyên gia phân tích trên Phố Wall, 40% số người được hỏi cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Cùng tỷ lệ này dự báo giá sẽ đi ngang, và 20% còn lại nhận định giá có thể giảm.

Khảo sát ý kiến từ 285 nhà đầu tư cá nhân lại cho thấy tâm lý lạc quan hơn, với 58% số người tham gia kỳ vọng giá vàng tăng. Khoảng 24% dự đoán giá giảm và 18% tin rằng thị trường sẽ ổn định.