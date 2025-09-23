Giá vàng ngày 23-9 tăng vọt trở lại, neo cao 134,6 triệu đồng/lượng

(GLO)- Thị trường vàng trong nước hôm nay (23-9) đột ngột tăng vọt sau chuỗi ngày giữ mức ổn định. Hiện các doanh nghiệp đang giao dịch trung bình ở mức 132,8-134,6 triệu đồng/lượng.

So với hôm qua, giá vàng miếng hôm nay tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán. Các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang giao dịch ở mức 132,6-134,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng.

Đồ họa: P.V

Mi Hồng đang niêm yết ở mức 133,6-134,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều chỉ 1 triệu đồng. Phú Quý niêm yết chiều mua vào ở mức thấp với 132 triệu đồng, giữ mức chênh lệch đến 2,6 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nhẫn cũng bật tăng trong phiên giao dịch hôm nay, có nơi gần chạm mốc 132 triệu đồng. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch chiều mua vào với 129,5-131 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang mua vào 128,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 131,4 triệu đồng/lượng. SJC đang niêm yết 128,2-131 triệu đồng/lượng; PNJ đang giao dịch ở mức 128,4-131,4 triệu đồng/lượng. Còn DOJI đang giao dịch ở mức 125,9-129,9 triệu đồng.

Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco trong tối 22/9 (giờ Việt Nam) ghi nhận ở mức 3.719,63 USD/ounce, tăng 34,65 USD, tương đương 0,94% so với phiên trước đó. Đây là mức giá cao chưa từng có, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình tăng trưởng của kim loại quý.