Ngày 27-9, giá vàng tăng 500.000 đồng, có giá 135 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch cuối tuần ngày 27-9 ghi nhận giá vàng miếng tăng thêm 500.000 đồng, có giá 135 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng nhẫn cũng tăng tùy theo từng doanh nghiệp.

Theo đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 2 chiều ở mức 133-135 triệu đồng/lượng. Giá vàng Mi Hồng đang mua vào ở mức cao với 134 triệu đồng; còn Phú Quý mua vào thấp hơn, với 132,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 27-9 tăng nhẹ. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn ngày 27-9 cũng tăng tùy theo từng doanh nghiệp. Trong đó, Phú Quý hiện đang niêm yết ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang giao dịch 130-131,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào ở mức 129,1 triệu đồng, bán ra ở mức 132,1 triệu đồng; SJC đang mua vào ở mức 128,8 triệu đồng, bán ra ở mức 131,5 triệu đồng/lượng. PNJ đang giao dịch ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng. DOJI đang mua vào với giá 128,8 triệu đồng và bán ra ở mức 131,8 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15giờ 30 ngày 27-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3762,2 USD/ounce, tăng 13,8 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.