Ngày 27-9, giá vàng tăng 500.000 đồng, có giá 135 triệu đồng/lượng

Theo đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 2 chiều ở mức 133-135 triệu đồng/lượng. Giá vàng Mi Hồng đang mua vào ở mức cao với 134 triệu đồng; còn Phú Quý mua vào thấp hơn, với 132,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn ngày 27-9 cũng tăng tùy theo từng doanh nghiệp. Trong đó, Phú Quý hiện đang niêm yết ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang giao dịch 130-131,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào ở mức 129,1 triệu đồng, bán ra ở mức 132,1 triệu đồng; SJC đang mua vào ở mức 128,8 triệu đồng, bán ra ở mức 131,5 triệu đồng/lượng. PNJ đang giao dịch ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng. DOJI đang mua vào với giá 128,8 triệu đồng và bán ra ở mức 131,8 triệu đồng/lượng.
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15giờ 30 ngày 27-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3762,2 USD/ounce, tăng 13,8 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.