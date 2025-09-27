100 doanh nghiệp tham gia hội thảo về chứng chỉ FSC

(GLO)- Ngày 26-9, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định phối hợp với Tổ chức FSC Việt Nam tổ chức hội thảo “Chứng chỉ FSC-Kết nối chuỗi sản xuất bền vững, hỗ trợ bảo vệ rừng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu”.

Hội thảo thu hút sự tham gia của 100 doanh nghiệp trên toàn quốc cùng đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và chuyên gia ngành chế biến gỗ.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nguyễn Văn Diện cho biết: Trong những năm qua, ngành chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng. Xuất khẩu gỗ và lâm sản đang trở thành ngành hàng chủ lực, với kim ngạch trên 17 tỷ USD mỗi năm, đưa Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Bên cạnh tạo việc làm cho trên 500 nghìn lao động trực tiếp hoạt động trong các nhà máy, ngành chế biến gỗ và lâm sản còn tạo sinh kế cho hàng triệu hộ nông dân tham gia trồng rừng, góp phần thúc đẩy phát triển rừng trồng và nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững trong thời gian tới, ngành chế biến gỗ và lâm sản còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính của Việt Nam ngày càng kiểm soát chặt chẽ những quy định về gỗ hợp pháp, giải trình về không gây mất rừng, suy thoái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; sản xuất xanh, giảm phát thải khí nhà kính.

Thực tế chứng minh, hoạt động quản lý rừng bền vững, đặc biệt là quản lý rừng bền vững FSC được coi là giải pháp hiệu quả để đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi của thị trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận: Phát triển chuỗi sản phẩm gỗ và hướng dẫn thực hiện các quy định thích ứng Quy chế EUDR; Chuỗi sản xuất đồ gỗ FSC tại Gia Lai và xu hướng phát triển; Hệ thống chứng chỉ FSC và các giải pháp mới của FSC; Chứng chỉ FSC đồng hành với EUDR.

Các tham luận tập trung phân tích yêu cầu cấp thiết phải mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC, hoàn thiện hồ sơ giải trình gỗ hợp pháp; đồng thời, đẩy mạnh phát triển rừng trồng gỗ lớn nhằm đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Tiến sĩ Vũ Thị Quế Anh-Giám đốc FSC Việt Nam trình bày tham luận Hệ thống chứng chỉ FSC và các giải pháp mới của FSC. Ảnh: Dũng Nhân

Các đại biểu cho rằng, Quy chế EUDR của Liên minh châu Âu đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt đối với sản phẩm nhập khẩu: không gây mất rừng, có truy xuất nguồn gốc hợp pháp, tuân thủ pháp luật nước sản xuất và đảm bảo khai báo minh bạch.

Việc áp dụng chứng chỉ FSC và tuân thủ EUDR tuy là thách thức lớn, song cũng mở ra cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm gỗ Việt Nam trên trường quốc tế.

Các đại biểu trao đổi giải pháp phát triển chuỗi cung ứng gỗ bền vững. Ảnh: Dũng Nhân

Hội thảo là dịp để các bên cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi giải pháp phát triển chuỗi cung ứng gỗ bền vững, góp phần bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kính và khẳng định vị thế ngày càng cao của ngành gỗ Việt Nam trên thị trường toàn cầu.