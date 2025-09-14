Các ngân hàng lớn khẳng định an toàn thông tin khách hàng trước sự cố CIC

(GLO)- Sau khi Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân của CIC, dư luận đã dấy lên nhiều lo lắng. Song, mới đây, các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank khẳng định, bảo mật thông tin khách hàng không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.