Các ngân hàng lớn khẳng định an toàn thông tin khách hàng trước sự cố CIC

(GLO)- Sau khi Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân của CIC, dư luận đã dấy lên nhiều lo lắng. Song, mới đây, các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank khẳng định, bảo mật thông tin khách hàng không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với xã Phù Mỹ Đông

- Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây

- Hơn 500 người dân khó khăn xã Cát Tiến được khám bệnh miễn phí

- 116 tay vợt tranh tài tại Giải Tennis-Pickleball thiện nguyện Gia Lai lần thứ 3-Cúp Mỏ đá làng Bi

- Vào TP. Hồ Chí Minh bắt đối tượng trốn thi hành án phạt tù

