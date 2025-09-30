Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quỹ hợp tác xã địa phương trong 3 ngày làm việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Theo Nghị định số 253/2025/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quỹ hợp tác xã (HTX) địa phương hoạt động theo mô hình HTX.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người được ủy quyền; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, người được ủy quyền phải nộp lại hồ sơ đã được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu.

cap-giay-chung-nhan-dang-ky-quy-hop-tac-xa-dia-phuong-trong-3-ngay-lam-viec.png
Trong 3 ngày làm việc, hồ sơ đăng ký Quỹ hợp tác xã địa phương được xem xét và cấp Giấy chứng nhận hợp lệ theo Nghị định số 253/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: M.T

Sau thời hạn trên, nếu người được ủy quyền không nộp lại hồ sơ đã được sửa đổi, bổ sung trên Hệ thống thông tin về đăng ký HTX thì hồ sơ đăng ký không còn giá trị và Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký trên Hệ thống thông tin về đăng ký HTX.

Nghị định quy định, người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã theo quy định của pháp luật theo 1 trong 3 phương thức: đăng ký trực tiếp, đăng ký qua dịch vụ bưu chính hoặc đăng ký trực tuyến trên Hệ thống thông tin về đăng ký HTX.

Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin đăng ký Quỹ HTX địa phương hoạt động theo mô hình HTX miễn phí tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: tên Quỹ; mã số Quỹ; địa chỉ trụ sở của Quỹ; ngành, nghề kinh doanh; tên người đại diện theo pháp luật của Quỹ; tình trạng pháp lý của Quỹ.

Được biết, Nghị định số 253/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31-3-2021 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hợp tác xã tiên phong trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Hợp tác xã tiên phong trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã tại Gia Lai đã tiên phong chọn “con đường khó” mang tên “nông nghiệp hữu cơ”. Một lựa chọn tuy khó khăn nhưng đang mở ra hướng đi bền vững, hiệu quả cho nền nông nghiệp của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam với nhiều nhóm nhiệm vụ - Ảnh: QUANG ĐỊNH/TTO

Chính thức phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán

Tài chính

(GLO)- Ngày 14-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với mục tiêu phát triển thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, đồng thời thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế.

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Thời sự - Bình luận

Sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực (từ ngày 1-1-2026; một số điều được áp dụng từ ngày 1-7-2025), cùng với kế hoạch thí điểm sàn giao dịch tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tiền số Việt Nam được kỳ vọng sẽ minh bạch hơn.

Rõ hướng đi

Rõ hướng đi

Thời sự - Bình luận

Trong bối cảnh phát triển công nghệ số, tiền mã hóa đang nổi lên như một tài sản số then chốt, thu hút giới đầu tư và cả các nhà nghiên cứu...

null