Cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quỹ hợp tác xã địa phương trong 3 ngày làm việc

(GLO)- Theo Nghị định số 253/2025/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quỹ hợp tác xã (HTX) địa phương hoạt động theo mô hình HTX.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người được ủy quyền; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, người được ủy quyền phải nộp lại hồ sơ đã được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu.

Trong 3 ngày làm việc, hồ sơ đăng ký Quỹ hợp tác xã địa phương được xem xét và cấp Giấy chứng nhận hợp lệ theo Nghị định số 253/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: M.T

Sau thời hạn trên, nếu người được ủy quyền không nộp lại hồ sơ đã được sửa đổi, bổ sung trên Hệ thống thông tin về đăng ký HTX thì hồ sơ đăng ký không còn giá trị và Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký trên Hệ thống thông tin về đăng ký HTX.

Nghị định quy định, người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã theo quy định của pháp luật theo 1 trong 3 phương thức: đăng ký trực tiếp, đăng ký qua dịch vụ bưu chính hoặc đăng ký trực tuyến trên Hệ thống thông tin về đăng ký HTX.

Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin đăng ký Quỹ HTX địa phương hoạt động theo mô hình HTX miễn phí tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: tên Quỹ; mã số Quỹ; địa chỉ trụ sở của Quỹ; ngành, nghề kinh doanh; tên người đại diện theo pháp luật của Quỹ; tình trạng pháp lý của Quỹ.

Được biết, Nghị định số 253/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31-3-2021 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.