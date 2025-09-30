Ngày 30-9, giá lúa tươi tăng 200-400 đồng/kg

(GLO)- Trong khi thị trường gạo trong nước và xuất khẩu bình ổn thì lúa tươi tăng 200-400 đồng/kg trong ngày 30-9.

Cụ thể, giá lúa tươi IR 50404 tăng 200 đồng/kg, dao động ở mức 5.000-5.200 đồng/kg. Cùng mức tăng, lúa OM 5451 hiện có giá 5.400-5.600 đồng/kg.

Lúa tươi đồng loạt tăng 200-400 đồng/kg trong ngày 30-9. Ảnh: M.T

Lúa Đài Thơm 8 tăng 300 đồng/kg, lên mức 5.800-6.000 đồng/kg. Riêng giá lúa OM 18 tăng 400 đồng/kg, lên 5.800-6.000 đồng/kg…

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 440-465 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 317-321 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 496-450 USD/tấn.

Tại các chợ lẻ, giá gạo không biến động so với đầu tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất với 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mức 13.000-15.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 20.000-22.000 đồng/kg.

Trong khi đó, gạo Nàng hoa ở mức 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng có giá 16.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg…