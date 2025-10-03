Xuất khẩu rau quả đạt hơn 6,1 tỷ USD trong 9 tháng

(GLO)- Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 6,11 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng tháng 9-2025 kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 35,9% so tháng 8 và tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 6,1 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025. Ảnh: vtv.vn

Xuất khẩu rau quả Việt Nam trong tháng 9 có sự phục hồi khi kiểm soát tốt hơn chất lượng và quy trình xuất khẩu. Cùng với đó, các doanh nghiệp đã nỗ lực đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Thời gian qua, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ... tiếp tục là những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí chủ lực khi chiếm khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta. Riêng tháng 9, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 800 triệu USD.

Với kết quả đạt được và sự phục hồi mạnh mẽ từ thị trường, ngành rau quả được kỳ vọng tiếp tục lập kỷ lục mới, phấn đấu cán mốc 8 tỷ USD vào cuối năm, vượt gần 1 tỷ USD so với năm 2024.