Gia Lai thu hút 144 dự án đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2025

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 144 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 78.003 tỷ đồng.

phan-loai-hat-dieu-tai-cong-ty-tnhh-olam-chi-nhanh-gia-lai-khu-cn-tra-da-phuong-pleiku-anh-ha-duy.jpg
Phân loại hạt điều tại Công ty TNHH Olam chi nhánh Gia Lai (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Trong số 144 dự án, có 130 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 42.515 tỷ đồng và 14 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 35.487 tỷ đồng.

Phân theo lĩnh vực, có 66 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 20 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng-hạ tầng; 17 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ-du lịch; 40 dự án thuộc lĩnh vực nông-lâm nghiệp và thủy sản; 1 dự án bất động sản, kinh tế đô thị.

Hiện nay, 16 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 1.002 tỷ đồng đã trình báo cáo thẩm định chủ trương dự án, chờ UBND tỉnh phê duyệt.

