Sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng 18,2%

(GLO)- Theo Sở Công Thương Gia Lai, trong 9 tháng năm 2025, sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh tăng 18,2% so cùng kỳ năm ngoái. Thủy điện tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm khoảng 70% tổng sản lượng toàn tỉnh.

Đập tràn Nhà máy Thủy điện Ialy. Ảnh: ĐVCC

Sản lượng điện sản xuất tăng chủ yếu do dự án nâng công suất Nhà máy thủy điện Ialy từ 720 MW lên 1.080 MW (tăng 360 MW). Năm nay, mùa mưa đến sớm, lượng nước dồi dào nên các hồ chứa thủy điện tích trữ tốt, nâng cao hiệu suất phát điện.

Cùng với đó, điều kiện gió cũng thuận lợi, đẩy sản lượng tăng, đóng góp tích cực vào nguồn cung năng lượng sạch. Năm 2025, sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh dự kiến tăng khoảng 20%.

Toàn tỉnh hiện có 87 nhà máy điện đang vận hành, với tổng công suất 4.372,39 MW. Ngoài các dự án đang hoạt động ổn định, nhiều doanh nghiệp cũng đã đề xuất bổ sung, hoàn thiện các dự án năng lượng tái tạo mới để sớm đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Việc đa dạng hóa nguồn năng lượng, đặc biệt là khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện, điện gió và điện mặt trời đang giúp tỉnh khẳng định vị thế trung tâm năng lượng của khu vực Tây Nguyên. Đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.