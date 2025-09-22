Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nông dân Gia Lai “biến” rác thải thành phân bón hữu cơ

(GLO)- Những năm gần đây, nông dân Gia Lai đã tận dụng rác thải, phụ phẩm nông nghiệp chế biến thành phân bón hữu cơ cho cây trồng. Cách làm này giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trước đây, gia đình ông Phan Văn Chạo (thôn 2, xã Chư Păh) thường dùng phân vô cơ để bón cho cây trồng nên chi phí đầu tư lớn. Năm 2022, sau khi tìm hiểu về ứng dụng công nghệ sinh học để ủ đạm cá làm phân vi sinh, gia đình ông dần chuyển sang sử dụng loại phân bón hữu cơ.

“Gia đình tôi có 6 ha cà phê trồng xen với các loại cây ăn quả như:sầu riêng, bơ, chôm chôm… Đam mê với nông nghiệp, tôi luôn tìm tòi, học hỏi cách làm mới để áp dụng, đặc biệt là phương pháp canh tác theo hướng hữu cơ. Tôi học cách ủ đạm cá để làm phân bón thông qua các buổi hội thảo, tập huấn và tìm hiểu thêm trên phương tiện thông tin đại chúng”-ông Chạo cho biết.

z7027539839825-062099d9067eb15c90f7ac8b0a9ff161.jpg
Ông Phan Văn Chạo (thôn 2, xã Chư Păh) sử dụng phế phẩm các loại cá ngâm ủ kết hợp với humic cùng trứng, chuối… để tạo ra phân bón chất lượng cho cây trồng. Ảnh: T.D

Ông Chạo mua một số thùng nhựa lớn để tự sản xuất phân cá vi sinh; mua phế phẩm các loại cá do tiểu thương loại bỏ từ chợ và tiến hành ngâm ủ kết hợp với humic cùng trứng, chuối…

Trải qua nhiều lần thất bại do ủ sai cách, ông Chạo cũng dần tìm ra bí quyết để chế biến được đạm cá chất lượng. Theo ông Chạo, humic là một phần của chất hữu cơ trong đất, không trực tiếp cung cấp dinh dưỡng nhưng lại góp phần cải tạo đất, giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng và nước hiệu quả hơn. Sau 1 tháng ủ, đạm cá được ông mang ra pha với nước với liều lượng cân đối để bón cho cây trồng.

“Trong cá chứa nhiều protein, kết hợp với men vi sinh sẽ giúp cây trồng hấp thu tốt hơn. Phương pháp này cũng giúp cải tạo độ phì của đất, phát triển hệ sinh vật trong đất, làm tơi xốp nguồn đất và giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh. Ngoài ủ đạm cá, tôi còn chế biến chất thải, phụ phẩm nông nghiệp, rác hữu cơ thành phân bón cho cây trồng. Nhờ đó, vườn cây của gia đình luôn xanh tốt và cho năng suất cao. Với 6 ha cây trồng các loại, tôi thu về trên 1 tỷ đồng/năm”-ông Chạo chia sẻ.

Gia đình anh Lê Viết Đen (làng Plei Briêng, xã Chư Pưh) là một trong những hộ áp dụng thành công phương pháp thu gom, xử lý, tái sử dụng chất thải hữu cơ vào sản xuất nông nghiệp. Anh sử dụng chế phẩm sinh học Bio Grow làm chất xúc tác nhanh quá trình phân hủy làm phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi, vỏ cà phê, rơm, lá cây…

Cách làm này đã giúp gia đình anh Đen tiết kiệm được chi phí sản xuất, giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học trong nông nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường.

Anh Đen cho hay: “Với 1,5 ha đất canh tác, gia đình tôi trồng cà phê và nhiều loại cây khác như cau, chuối… Tôi đã dùng phân bò trộn với vỏ cà phê và rơm, lấy vôi rắc đều. Sau đó, dùng chế phẩm sinh học Bio Grow theo đúng tỷ lệ và ủ trong 30 ngày. Hình thức ủ này sẽ hạn chế mầm bệnh gây hại cho cây trồng”.

Khi áp dụng phương pháp này, gia đình anh Đen đã hoàn toàn thay đổi tư duy sản xuất cũ. Thay vì sử dụng phân bón hóa học, anh nhận thấy việc biến rác thải thành phân bón hữu cơ vừa tiết kiệm chi phí sản xuất vừa góp phần bảo vệ môi trường.

z7027539719970-e808448220b205325da246a3dbce7df7.jpg
Anh Lê Viết Đen (làng Plei Briêng, xã Chư Pưh) "biến" chất thải chăn nuôi, vỏ cà phê, rơm rạ... thành phân bón hữu cơ cho cây trồng. Ảnh: T.D

Theo bà Võ Thị Thùy Ngân-Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh, từ các phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp, nhiều nông dân đã chế biến thành phân bón hữu cơ.

Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp bà con nông dân sản xuất tuần hoàn, hướng đến một nền kinh tế xanh theo đúng định hướng phát triển nông nghiệp hiện nay. Từ đó, kỳ vọng thay đổi được phương thức sản xuất truyền thống lâu nay.

“Việc thu gom, xử lý, tái sử dụng chất thải hữu cơ mang lại cho người nông dân nguồn phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp; giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thời gian tới, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh sẽ tiếp tục phổ biến rộng rãi phương pháp xử lý chất thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học đến người dân nhằm góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường”-bà Ngân cho hay.

