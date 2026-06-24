Hai anh em bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Phi Hùng (SN 1999) và Huỳnh Hữu Nghĩa (SN 1990, cùng trú tại phường Hoài Nhơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hoài Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) xác định Hùng và Nghĩa (hai anh em cùng mẹ khác cha) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy.

Hai anh em Nghĩa (áo xanh) và Hùng tại thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: ĐVCC

Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 18-6, Hùng và Nghĩa điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Air Blade mang biển kiểm soát 77C1-362xx đến một tiệm tạp hóa trên đường Bà Triệu (khu phố Mỹ An 2, phường Hoài Nhơn). Tại đây, lực lượng Công an đã khống chế, kiểm tra hành chính người và phương tiện của 2 đối tượng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần bên trái của Hùng có 1 gói ni lông hàn kín (kích thước 3,2 x 2,4 cm), bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, khối lượng 0,211 gam.

Hùng và Nghĩa khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá do cả 2 góp tiền mua với giá 500.000 đồng để cùng sử dụng. Tuy nhiên, khi chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.