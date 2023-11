Giết người vì mâu thuẫn chuyện cũ

(GLO)-Ngày 20-11-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của một số công dân trên địa bàn tỉnh, các đối tượng trong các đường dây mua bán người xuyên quốc gia đã dụ dỗ, lừa gạt nhiều người xuất cảnh sang Lào, Myanmar với lời hứa “việc nhẹ lương cao” rồi bán lại cho các Công ty do người nước ngoài làm chủ và bị cưỡng bức lao động.

Trong vụ án cướp tiệm vàng ở Hải Dương, 2 bị can đồng thời thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau, và bị cơ quan công an đề nghị truy tố tới 4 tội danh.

(GLO)- Chiều 20-11, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Vân (SN 1983, trú tại tổ 5, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản và 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ôtô liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Quyết định số 02/QĐ-ĐCSKT-MT về truy tìm người bị tố giác liên quan đến hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đã thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.

(GLO)- Ngày 15, 16-11, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Đức Cơ tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy và nhân rộng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” tại xã Ia Nan, Ia Pnôn. Chương trình thu hút trên 700 người dân địa phương tham dự.