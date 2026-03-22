Gieo tình yêu Tổ quốc từ trải nghiệm tại đơn vị quân đội

(GLO)- Ngày 21-3, tại Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34), đơn vị tổ chức đón đoàn học sinh Trường Tiểu học Nhơn Phú đến tham quan, trải nghiệm thực tế.

Học sinh tham quan, tìm hiểu cách gấp xếp nội vụ trong sinh hoạt của bộ đội. Ảnh: H.P

Các em học sinh đã được quan sát duyệt đội ngũ, thể dục buổi sáng của cán bộ, chiến sĩ; tham gia giao lưu kéo co trong không khí sôi nổi, thân tình. Bên cạnh đó, đoàn còn tham quan nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội; tìm hiểu cách sắp xếp nội vụ gọn gàng, nền nếp chính quy, qua đó cảm nhận rõ hơn môi trường rèn luyện, học tập trong quân đội.

Học sinh theo dõi cán bộ, chiến sĩ thực hiện duyệt đội ngũ. Ảnh: H.P

Cùng thời điểm, tại Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 572, Quân khu 5), đơn vị phối hợp với Trường Mầm non Hoài Xuân tổ chức chương trình trải nghiệm cho học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường.

Tại đây, học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường đã được tham quan khuôn viên doanh trại, tìm hiểu truyền thống quân đội và cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học sinh mầm non tham quan, trải nghiệm tại Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 572). Ảnh: H.P

Ngoài ra, các hoạt động đồng diễn thể dục, biểu diễn võ thuật và tham quan khu tăng gia sản xuất đã mang đến nhiều trải nghiệm bổ ích, giúp học sinh mầm non làm quen với nền nếp sinh hoạt, rèn luyện tính ngăn nắp, gọn gàng và tinh thần vui chơi, học tập tích cực.

Học sinh mầm non xem các chú bộ đội tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Ảnh: H.P

Thông qua các hoạt động tại hai đơn vị, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được lan tỏa, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.