Gia Lai: Xe máy va chạm xe tải chở gỗ khiến cô gái tử vong

(GLO)- Sáng 19-10, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Đông xác nhận trên tỉnh lộ 639 qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 18-10, tại đoạn ĐT 639 qua địa bàn thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Tuy Phước Đông.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định

Thời điểm trên, xe máy biển số 77G1 - 746.xx do chị Bùi Thị Kim T. (SN 2001, ở thôn Phú Hậu, xã Ngô Mây) điều khiển di chuyển theo hướng Ngô Mây - Quy Nhơn Đông. Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe tải chở gỗ biển kiểm soát 78C-024.xx (chưa xác định được tài xế điều khiển), đang đậu trên đường theo hướng cùng chiều di chuyển của chị T. Hậu quả chị T. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tuy Phước Đông triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông tại địa bàn; đồng thời phối hợp, hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Nguyên nhân tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.