Gia Lai triển khai thi hành Luật Lưu trữ 2024

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lưu trữ 2024 và các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ảnh: Phương Duyên



Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ chính như: tuyên truyền, phổ biến, tập huấn luật đến cán bộ và người dân; rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; chỉnh lý, thu nộp hồ sơ vào Lưu trữ lịch sử Nhà nước cấp tỉnh; giải mật, công bố, phát huy giá trị, số hóa tài liệu lưu trữ; xây dựng kho lưu trữ số, cơ sở dữ liệu lưu trữ của tỉnh.

Nguồn lực thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Sở Nội vụ được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra; Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ hạ tầng công nghệ; Sở Tài chính cân đối ngân sách.

Các sở, ngành, UBND cấp xã phải chủ động triển khai và báo cáo kết quả định kỳ trước ngày 15-11 hằng năm.