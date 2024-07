Gia Lai thành lập 1.577 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND về Quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quyết định nêu rõ: các thôn, làng, bôn, buôn, plơi, plei,... (gọi tắt là thôn); tổ dân phố, khu phố, khối phố (gọi tắt là tổ dân phố).

Toàn tỉnh thành lập 1.577 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tương ứng với 1.577 thôn, tổ dân phố. Trong đó có 880 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở 880 thôn, tổ dân phố được bố trí mỗi tổ 3 thành viên (gồm có 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và 1 Tổ viên) và 697 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở 697 thôn, tổ dân phố được bố trí mỗi tổ 4 thành viên (gồm có 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và 2 Tổ viên).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29-7-2024 và bãi bỏ Quyết định số 113/2007/QĐ-UBND ngày 31-12-2007 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố.

