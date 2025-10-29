Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026

(GLO)- Sáng 29-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đặt chỉ tiêu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 31.100 đơn vị máu, đạt 79% kế hoạch năm 2025. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai 81 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 19.555 đơn vị máu, đạt 79,84% chỉ tiêu năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Kim Hường

Trong 3 tháng cuối năm 2025, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hiến máu tình nguyện trên hệ thống thông tin đại chúng; biểu dương kịp thời các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích hiến máu tình nguyện từ 5 lần trở lên; theo dõi chặt chẽ để hỗ trợ các xã, phường mới thực hiện đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã thống nhất quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ của các thành viên.

Trong năm 2026, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đặt chỉ tiêu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu; đồng thời, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, phường, cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân; tổ chức nhiều đợt hiến máu tập trung; xây dựng các đội hiến máu dự bị, sẵn sàng hiến máu tình nguyện khi cần thiết, phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh.

Ngoài ra, tập trung khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ trong các dịp lễ, Tết; biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần tuân thủ các quy định, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát huy những mặt tích cực, hiệu quả và khắc phục nhanh những khuyết điểm, đưa phong trào hiến máu đi vào thực chất, hiệu quả.

Các bệnh viện, kho lưu trữ máu trong tỉnh cần thông tin rõ về lượng máu thu được và lượng máu xử lý trong cấp cứu, điều trị bệnh nhân; lồng ghép các chuyên đề về hiến máu, chăm sóc sức khỏe, tầm soát bệnh thông thường cho người hiến máu; thực hiện đầy đủ các chính sách cho người tham gia và trực tiếp hiến máu nhằm đưa phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh ngày càng phát triển bền vững.