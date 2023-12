Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 52.000 ha rau các loại

Toàn tỉnh hiện có khoảng 34.762 ha rau các loại, tăng 5.142 ha so với năm 2019; năng suất rau các loại đạt 153,6 tạ/ha, tăng 10,6 tạ/ha so với năm 2019.

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 263 ha đất canh tác, sản xuất rau, củ, quả an toàn, ứng dụng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, được cấp mã vạch, tem để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Cùng với đó, chủng loại rau xanh của tỉnh khá phong phú; chất lượng rau xanh Gia Lai từng bước được khẳng định thương hiệu và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận Rau An Khê-Gia Lai (thị xã An Khê) và Nhãn hiệu chứng nhận Rau Đak Pơ (huyện Đak Pơ); Công ty TNHH một thành viên Hương đất An Phú được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận Doanh nghiệp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với sản phẩm rau xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP; Công ty Cổ phần An Phú Hưng Gia Lai đã và đang đầu tư xây dựng Trang trại rau sạch chuẩn GlobalGAP (xã An Phú, TP. Pleiku).

Theo Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 phát triển, mở rộng diện tích canh tác rau khoảng 20.000 ha (diện tích gieo trồng khoảng 52.000 ha).