Tìm đường đưa rau Đak Pơ vào các thị trường lớn

Tin liên quan Nâng tầm giá trị rau Đak Pơ

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 28-9-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển vùng rau, cây ăn quả theo hướng chuyên canh, gắn với ứng dụng khoa học-công nghệ, xây dựng mối liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển đàn bò lai theo hướng công nghệ cao đến năm 2025, huyện Đak Pơ đã quy hoạch các vùng chuyên canh rau tại các xã: Tân An, Cư An, Hà Tam, Phú An và thị trấn Đak Pơ.

Đồng thời, huyện triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau Đak Pơ” và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với vùng bảo hộ nhãn hiệu “Rau Đak Pơ” gồm 8 xã, 1 thị trấn. Cùng với đó, huyện xây dựng Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gắn với tiêu thụ sản phẩm rau Đak Pơ” để triển khai thực hiện từ năm 2023 đến 2024; xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP.

Theo bà Trương Thị Thiên Lý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ: Để nâng tầm giá trị sản phẩm rau Đak Pơ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thông qua chủ trương thực hiện Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gắn với tiêu thụ sản phẩm rau Đak Pơ” với tổng kinh phí gần 650 triệu đồng.

Định hướng của huyện là tiếp tục mở rộng và phát triển diện tích vùng rau an toàn đến năm 2030 đạt 500 ha. Trong đó, tập trung sản xuất rau gắn với nhu cầu thị trường và các nhà máy chế biến; đồng thời, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, xây dựng tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch đối với sản phẩm rau Đak Pơ nhằm đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện nhấn mạnh: Mặc dù có hơn 7.000 ha rau, sản lượng trung bình trên 141 ngàn tấn/năm nhưng Đak Pơ vẫn chưa phát triển nghề trồng rau tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Người dân chủ yếu canh tác tự phát, chưa tạo ra nhiều chuỗi liên kết sản xuất theo các tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đến nay, huyện chỉ mới triển khai Dự án trồng rau theo hướng VietGAP có quy mô 1,5 ha với 5 hộ tham gia.

Ông Phạm Thành Công (thôn Tân Phong, xã Tân An) cho biết: Với mô hình trồng rau trong nhà lồng, cung cấp cây giống cho bà con trong vùng, sau trừ chi phí, ông lãi hơn 250 triệu đồng/năm. Tuy vậy, ông Công thừa nhận: “Người dân ở đây chủ yếu vẫn còn sản xuất nhỏ lẻ, chưa có nhiều mô hình liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. Diện tích sản xuất rau an toàn còn thấp bởi đầu ra của sản phẩm gặp khó khăn. Đây cũng là vấn đề khiến nhiều hộ trồng rau chưa mạnh dạn mở rộng diện tích”.

Khẳng định điều này, ông Nguyễn Hoàng Hiếu-Bí thư Đảng ủy xã Tân An cũng cho rằng: Xã có 650 ha sản xuất rau nhưng chủ yếu bán cho thương lái đưa đi tiêu thụ ở các vùng lân cận. “Mục tiêu của xã là xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, thị trường hướng đến là Đà Nẵng, Huế. Đồng thời, xã xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất theo hướng VietGAP nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường”-ông Hiếu nêu định hướng.

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Văn Hơn-Phó Chủ tịch UBND huyện-khẳng định: Huyện tập trung rà soát, đánh giá thực trạng, quy hoạch các vùng sản xuất rau, từ đó khuyến khích người dân chuyển đổi dần diện tích kém hiệu quả; tạo điều kiện về vốn, đất cho các tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà sơ chế, chế biến sản phẩm phục vụ cho việc phát triển vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm rau trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng: Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là thực hiện có hiệu quả Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gắn với tiêu thụ sản phẩm rau Đak Pơ”, thông qua đó sẽ quảng bá, giới thiệu, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm rau của huyện xâm nhập vào các thị trường tiềm năng. Mặt khác, huyện cũng tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng, tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp với các trang trại, hợp tác xã nhằm liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Trường Phát đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt bột để từng bước nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản và vận chuyển xa.

“Huyện cũng tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch theo mô hình tăng trưởng xanh, bền vững. Hiện có 5 dự án đã hoàn tất thủ tục, chờ UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cùng với nhiều dự án có nhà đầu tư đăng ký thực hiện sẽ tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của người dân địa phương”-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ nhấn mạnh.