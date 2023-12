Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong năm 2023, Sở Công thương đã triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện năm 2023 đạt 31.621 tỷ đồng (đạt 100% so với kế hoạch và tăng hơn 9% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 ước đạt 108.000 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch, tăng hơn 20% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD (đạt 100% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 141 triệu USD (tăng 28% so với kế hoạch, tăng 0,7% so cùng kỳ).

Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2023 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII. Đảng ủy kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác đảng, công tác kiểm tra giám sát ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện đúng tiến độ công việc. Công tác phát triển đảng viên, kiểm tra giám sát thực hiện theo đúng kế hoạch. Các đoàn thể thực hiện phong trào do cấp trên phát động và các nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ được duy trì, nhưng đôi lúc chưa đảm bảo thời gian theo quy định; chưa thường xuyên gần gũi, nắm bắt tư tưởng đảng viên; một số bộ phận đảng viên có biểu hiện e ngại, sợ làm sai; các đoàn thể chưa thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào, nội dung, phương pháp sinh hoạt chưa phong phú.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Sở Công thương, kế hoạch hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2024; phấn đấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) thực hiện đạt 35.000 tỷ đồng (tăng 10,7% so với năm 2023), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 123.000 tỷ đồng (tăng 13,89% so với năm 2023), tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 750 triệu USD (tăng 10% so với năm 2023), tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 115 triệu USD.

Phấn đấu 100% đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ được quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy xếp loại mức chất lượng Tổ chức Đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 1 chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", không có tổ chức Đảng yếu kém. Có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém và vi phạm kỷ luật. Phấn đấu Đảng bộ Sở Công thương đạt xếp loại mức chất lượng tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Các cấp ủy và chi bộ thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về sinh hoạt định kỳ và hàng quý sinh hoạt 1 chuyên đề theo đúng quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt trên 90%. Kết nạp từ 1 đảng viên trở lên; 100% đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt và hoàn thành nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú…

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng uỷ Sở Công thương đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Sở, kế hoạch hành động của UBND tỉnh. Chỉ đạo tổ chức đảng giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng trong chi bộ; chỉ đạo cấp ủy chi bộ quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn, phát triển đảng viên; triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…

Tại hội nghị, Đảng uỷ Sở Công thương đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.