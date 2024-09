Đảng bộ huyện Chư Prông: Dấu ấn 70 năm

Nhân dịp này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông về những thành tựu đạt được cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới.

* P.V: Ông có thể cho biết một số nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển cũng như những thành tựu của Đảng bộ huyện Chư Prông trong 70 năm qua?

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, truy quét FULRO và các thế lực chống phá cách mạng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Đồng thời, phát động phong trào khai hoang, làm thủy lợi để mở rộng sản xuất nhằm giải quyết nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn.

Sau ngày đất nước thống nhất, huyện Chư Prông đối diện với những thách thức như bọn tàn quân, bọn phản động chống phá gây mất ổn định về an ninh trật tự; đời sống người dân không ổn định với hơn 90% dân số mù chữ; dịch bệnh hoành hành...

* P.V: Đảng bộ huyện đạt được những thành tựu nổi bật nào trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong những năm gần đây, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2020-2025, thưa ông?

Bên cạnh đó, quốc phòng-an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, sự nghiệp văn hóa-xã hội có bước phát triển, đời sống người dân được nâng lên, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy. Đến cuối năm 2023, huyện có 118/146 thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa (chiếm 80,8%), 21.626 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 67%) với 815 gia đình văn hóa tiêu biểu. Đến nay, huyện có 7/19 xã và 10 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 11,97% vào cuối năm 2023.

- Ông ĐINH VĂN DŨNG: 70 năm qua, với mỗi chặng đường cách mạng, Đảng bộ huyện luôn đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nên đã đạt được những thành tựu to lớn, đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực.

* P.V: Đảng bộ huyện đề ra những giải pháp nào nhằm lãnh đạo hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, thưa ông?

- Ông ĐINH VĂN DŨNG: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về mọi mặt; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế; thu hút đầu tư, phát huy mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên các vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, huyện triển khai các giải pháp nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và chăm lo nâng cao đời sống người dân.