Đak Pơ kết nghĩa để hỗ trợ các làng dân tộc thiểu số vươn lên

(GLO)- Bằng những hình thức, cách làm khác nhau, mặt trận các cấp huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã vận động nhiều nguồn lực, thực hiện có hiệu quả hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sáng 8-8, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Kông Chro để nắm bắt tình hình lãnh đạo, thực hiện công tác dân vận tại huyện năm 2024.

(GLO)- Ngày 8-8, tại Hội trường Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Hội nghị biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2018-2024.