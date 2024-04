Đại đoàn kết là sức mạnh của dân tộc

Liên quan đến kết quả thực hiện lời dặn của Người và giải pháp để tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

* P.V: 78 năm trôi qua nhưng những lời căn dặn của Bác Hồ trong thư gửi Đại hội các DTTS miền Nam họp tại Pleiku vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự. Bà có thể cho biết, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa thông điệp đoàn kết mà Bác Hồ đã căn dặn đó như thế nào?

- Bà Phạm Thị Lan: Ngày 19-4-1946, tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các DTTS miền Nam với sự tham dự của trên 1.000 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS Tây Nguyên và miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Tại Đại hội, các đại biểu vinh dự đón nhận bức thư của Bác Hồ. Trong thư, Người viết: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta”. Những lời căn dặn của Người đã khơi dậy truyền thống yêu nước và phát huy tinh thần đoàn kết của đồng bào các DTTS miền Nam, Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai. Khắc ghi lời dạy của Người, đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, cùng với Nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975.

Sau ngày đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội. Trong quá trình ấy, cả hệ thống chính trị của tỉnh càng thấm thía hơn về lời dạy của Người: “Trước kia chúng ta xa cách nhau, một vì thiếu dây liên lạc, hai là vì có kẻ xúi giục để chia rẽ chúng ta” và càng thấm thía hơn nữa bài học “bám đất, bám dân, bám cơ sở” để tiếp tục giữ gìn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và với vai trò, trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Năm 2005, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum triển khai kế hoạch in thư Bác phục vụ Đại hội Đại đoàn kết các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ I. Thư được in song ngữ (Kinh-Jrai, Kinh-Bahnar) với 2 loại: thư lớn cho các thôn, làng và thư nhỏ cho hộ gia đình. Năm 2006, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đã trao 106.251 bức thư Bác (80.011 bức thư trao cho hộ Jrai; 26.240 bức thư trao cho hộ Bahnar; 1.375 bức thư trao cho các thôn, làng); đồng thời hướng dẫn các thôn, làng và hộ gia đình treo thư Bác ở vị trí trang nghiêm, thể hiện sự tôn kính. Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục in 1.256 thư Bác cấp bổ sung cho các hộ DTTS trên địa bàn. Năm 2019, in 100 thư Bác trao cho một số thôn, làng thực hiện di dời chỗ ở theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

78 năm qua, thông điệp đoàn kết trong thư Bác Hồ gửi Đại hội các DTTS miền Nam vẫn mãi là tài sản vô giá, là “kim chỉ nam” cho đồng bào các DTTS miền Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng đoàn kết một lòng theo Đảng và Bác Hồ. Khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường; các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh ngày càng được mở rộng và phát triển.