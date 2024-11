(GLO)- Sáng 14-11, tại hội trường UBND xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri, về phía đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (không ứng cử trên địa bàn thị xã) có các ông, bà: Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Tường Linh-Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Quang cảnh đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tú An, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Về phía tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã An Khê có các ông, bà: Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê; Lê Thị Kiều Hạnh-Thị ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả các kỳ họp chuyên đề thứ 20, 21, 22; dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XII; báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của HĐND nơi minh là đại biểu; kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri xã Tú An đã kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề liên quan đến việc đổ bê tông xi măng tỉnh lộ 669 cao hơn các tuyến đường ngang ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân; khai thác, quản lý mỏ cát trên sông Ba; sửa chữa, nâng cấp trạm bơm nước để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, nhất là vào mùa khô của người dân trên địa bàn; xem xét việc chuyển tuyến bảo hiểm y tế.

Cử tri xã Tú An (thị xã An Khê) bày tỏ tâm tư nguyện vọng với đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Minh

Cử tri xã Tú An đề nghị các cơ quan chuyên trách, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đình Tú Thủy (thôn Tú Thủy) để hạn chế việc lấn chiếm đất và phục vụ công tác quản lý đình sau này tốt hơn.

Sau khi nghe các đề xuất, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã cùng lãnh đạo ban, ngành, chính quyền địa phương giải thích, làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.