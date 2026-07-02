Công trình gần 10 tỷ đồng xuống cấp vì bị bỏ hoang

(GLO)- Dãy phòng học 2 tầng thuộc dự án Trường Mầm non Bình Tường (thôn Hòa Trung, xã Bình Phú) có mức đầu tư gần 10 tỷ đồng. Mặc dù hoàn thành từ năm 2023 nhưng công trình bị bỏ hoang. Trong khi đó, nhiều trẻ em phải học tại các điểm trường thiếu điều kiện tổ chức bán trú.

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình nằm ở khu vực vắng vẻ, cạnh vùng trồng bạch đàn. Sau nhiều năm không sử dụng, khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông cỏ dại mọc um tùm, trở thành nơi chăn thả bò.

Bên trong dãy phòng học, bụi phủ dày trên nền nhà; hành lang, cầu thang vương vãi rác. Đáng chú ý, công trình xuất hiện vết nứt kéo dài trên cột bê tông, một số thiết bị điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) có dấu hiệu bị cạy phá.

Dãy 10 phòng học thuộc giai đoạn 1 dự án Trường Mầm non Bình Tường (xã Bình Phú) bị bỏ hoang nhiều năm qua. Ảnh: N.C

Theo người dân địa phương, do không có tường rào, không người quản lý nên công trình trở thành nơi nghỉ chân của người chăn bò, nơi vui chơi của trẻ em, thậm chí có lúc xuất hiện tình trạng tụ tập đánh bạc. “Nhìn dãy phòng học bị bỏ hoang trong khi các cháu phải học ở những điểm trường cũ kỹ, bà con rất bức xúc” - ông V.K.N. (xã Bình Phú) chia sẻ.

Bà Trần Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Mầm non Bình Tường - cho biết: Năm học vừa qua, nhà trường có 10 lớp. Tuy nhiên, chỉ 5 lớp tại điểm trường chính ở thôn Hòa Sơn được tổ chức học bán trú, còn 5 lớp tại các điểm thôn Hòa Hiệp và Hòa Trung chỉ học 2 buổi/ngày do thiếu cơ sở vật chất.

“Phụ huynh mong dự án sớm hoàn thành để các cháu được học bán trú và giảm bớt khó khăn cho gia đình trong việc đưa đón” - bà Thủy nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dãy 10 phòng học thuộc giai đoạn 1 của dự án Trường Mầm non Bình Tường, gồm khối nhà lớp học 2 tầng, bể nước và máy bơm phục vụ hệ thống PCCC. Dự án có tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng do UBND huyện Tây Sơn (cũ) làm chủ đầu tư.

Nhà thầu là Công ty TNHH An Trường (xã Tây Sơn) thi công từ cuối năm 2022 và hoàn thành vào tháng 8-2023. Tuy nhiên, đơn vị vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, bàn giao công trình.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty TNHH An Trường xác nhận công trình đã hoàn thành gần 3 năm nhưng vẫn chưa bàn giao và tình trạng công trình không có người bảo vệ. Đơn vị này cho biết sẽ khắc phục, sửa chữa các hư hỏng trước khi nghiệm thu, bàn giao cho địa phương.

Ông Lý Kim Đình - Chủ tịch UBND xã Bình Phú - cho biết: Dự án gồm 3 giai đoạn nhưng mới chỉ mới triển khai xong giai đoạn 1. Địa phương đã đề nghị nhà thầu thi công giai đoạn 1 hoàn thiện các hạng mục để bàn giao theo quy định.

“Xã cũng đã điều chỉnh hồ sơ và giao mặt bằng để một nhà thầu khác triển khai giai đoạn 2 từ ngày 30-6, gồm các phòng chức năng và khu hiệu bộ, với mức đầu tư gần 10 tỷ đồng. Đồng thời, đang hoàn thiện hồ sơ giai đoạn 3 để trình HĐND xã thông qua, với các hạng mục tường rào cổng ngõ, bếp ăn, sân nền. Địa phương nỗ lực hoàn thành giai đoạn 2, 3 trong năm 2027" - ông Đình cam kết.