Theo báo cáo phân hạng được Sở Nông nghiệp và PTNT công bố, năm 2022, toàn tỉnh có 109 sản phẩm của 70 chủ thể được công nhận đạt OCOP hạng 3-4 sao (có 97 sản phẩm mới, 2 sản phẩm nâng hạng và 10 sản phẩm đề nghị đánh giá lại), tổng kinh phí thực hiện hơn 3,4 tỷ đồng. Cụ thể, 26 sản phẩm của 12 chủ thể đạt OCOP hạng 4 sao (Phú Thiện 4 sản phẩm, Mang Yang 2 sản phẩm, Ia Grai 2 sản phẩm, Chư Păh 1 sản phẩm, Đak Đoa 1 sản phẩm và thị xã An Khê 10 sản phẩm, Ayun Pa 3 sản phẩm và TP. Pleiku 3 sản phẩm); 83 sản phẩm của 58 chủ thể đạt OCOP hạng 3 sao (huyện Mang Yang 15 sản phẩm, Chư Sê 9 sản phẩm, Krông Pa 9 sản phẩm, Đak Đoa 6 sản phẩm, Đức Cơ 6 sản phẩm, Kbang 5 sản phẩm, Chư Prông 4 sản phẩm, Chư Păh 4 sản phẩm, Phú Thiện 3 sản phẩm, Ia Pa 2 sản phẩm, Kông Chro 2 sản phẩm, Đak Pơ 1 sản phẩm, Ia Grai 1 sản phẩm và thị xã Ayun Pa 3 sản phẩm, An Khê 2 sản phẩm, TP. Pleiku 11 sản phẩm). Sản phẩm đạt các hạng sao được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “OCOP Gia Lai” và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành. Kết quả công nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong 3 năm.

Được biết, qua 4 năm, toàn tỉnh đã có 311 sản phẩm đạt OCOP hạng 3-4 sao cấp tỉnh (49 sản phẩm đạt 4 sao và 262 sản phẩm đạt 3 sao), của 154 chủ thể (30 doanh nghiệp, 42 hợp tác xã, 82 cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh). Trong đó, nhóm thực phẩm 281 sản phẩm, nhóm đồ uống 8 sản phẩm, nhóm thảo dược 20 sản phẩm, nhóm vải may mặc 1 sản phẩm và nhóm thủ công mỹ nghệ, trang trí 1 sản phẩm.