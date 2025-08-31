Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

(GLO)- Sáng 31-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến tham quan không gian trưng bày của tỉnh tại Triển lãm thành tựu đất nước: “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP. Hà Nội).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến tham quan không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai tại Triển lãm thành tựu Đất nước có chủ đề Gia Lai “80 năm đồng hành cùng đất nước-Vững bước vươn xa”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) tham quan không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thành Hưng

Qua đây, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trong việc thiết kế, trưng bày các hiện vật, làm nổi bật những thành tựu của tỉnh trong chặng đường 80 năm đồng hành cùng đất nước; đồng thời thể hiện ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên vùng đất Gia Lai anh hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng động viên, biểu dương các thành viên, nghệ nhân của Đoàn Gia Lai đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, sản vật đặc trưng của đất và người Gia Lai, cũng như những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở 2 miền Đông-Tây trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng trước, thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho các nghệ nhân, thành viên đoàn Gia Lai tham gia triển lãm. Ảnh: Thành Hưng

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, góp phần vào thành công của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.