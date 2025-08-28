Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu

(GLO)- Chiều 28-8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu ở các địa phương khu vực phía Tây tỉnh.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ và xã Gào.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho gia đình bà Siu Bôm (làng Osơr, xã Gào). Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình các ông, bà: Siu Bôm (cựu tù chính trị; làng Osơr, xã Gào); Rmah Boch (người có công với cách mạng; làng C, xã Gào); Nguyễn Hữu Ích (bệnh binh; thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ); Nguyễn Minh Đức (bệnh binh; thôn 4, xã Biển Hồ).

Tại các gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến và hy sinh to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình bệnh binh Nguyễn Hữu Ích (thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ). Ảnh: Vũ Thảo

Khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các thế hệ hôm nay và mai sau luôn có trách nhiệm tri ân những người có công với cách mạng; đồng thời không ngừng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng cho hay, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình có công với cách mạng. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, trở thành tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào và tinh thần cách mạng.

Thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã tặng quà tri ân cho các gia đình.

Đón nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, các gia đình người có công bày tỏ niềm xúc động; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.