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Bộ Tài chính: Chưa thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1-7

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Sáng 30-6, Bộ Tài chính thông tin về việc chưa thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1-7.

Theo Bộ Tài chính, gần đây trên một số trang báo và mạng xã hội có thông tin với nội dung: theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi, từ ngày 1-7-2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng. Theo Bộ Tài chính, cách hiểu như vậy là chưa chính xác.

Về nội dung này, Bộ Tài chính thông tin, theo Luật Thuế TNCN được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2026, trong đó quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế.

Tuy nhiên, luật cũng giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Trong đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng tại dự thảo nghị định mà cần có văn bản quy định tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng. Trong đó, có thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN (bao gồm cả thuế TNCN đối với chuyển nhượng vàng miếng) để phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chuyển nhượng vàng, cả trên sàn giao dịch (nếu có) đảm bảo đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan cũng như lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng.

Theo LƯU THỦY (SGGPO)

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