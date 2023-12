Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Tin liên quan Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, đại diện các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

17/24 chỉ tiêu đạt và vượt

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho rằng: Năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, có 17/24 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với năm 2022. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 587.199 ha, tăng 2,98% so với năm trước; giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 34.360 tỷ đồng, tăng 7,18% so với năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 31.620 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết, tăng 9,45% so với năm 2022.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 108.000 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu nghị quyết, tăng 20,48% so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD, đạt chỉ tiêu nghị quyết, tăng 3,03% so với năm 2022. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 42.000 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tăng 9,28% so với năm ngoái. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Trong năm, tỉnh có trên 1,15 triệu lượt khách du lịch, tăng 19,8% so với năm 2022, vượt 4,6% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Mạng lưới và nguồn lực y tế không ngừng được củng cố và phát triển; công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân tiếp tục được quan tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng, nhất là người có công. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên giáo, dân vận được quan tâm chỉ đạo; công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Cụ thể, trong 24 chỉ tiêu, có 7 chỉ tiêu chính và 2 chỉ tiêu thành phần không đạt nghị quyết đề ra. Đáng lưu ý, tốc độ tăng trưởng GRDP rất thấp, đạt 3,02%, đứng cuối khu vực Tây Nguyên; thu ngân sách chưa đạt kế hoạch (đạt 88,5% so với nghị quyết, giảm 7,8% so với năm 2022); giải ngân vốn đầu tư công rất thấp (Gia Lai nằm trong 5 tỉnh có tỷ lệ giải ngân thấp nhất của cả nước); tiến độ triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 quá chậm; hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn.

Một số dự án đầu tư chậm triển khai, vướng mắc trong công tác quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, thiếu nguyên liệu đầu vào (đất đắp) phục vụ thi công. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh còn nhiều hạn chế; các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI, PAR Index, PAPI...) đều giảm sút.

“Chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu tại một số cơ quan, địa phương; sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. An ninh trên một số lĩnh vực còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Một số loại tội phạm diễn biến phức tạp hơn, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng và dư luận xã hội chưa kịp thời. Công tác tham mưu triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng có lúc, có việc còn chậm. Chất lượng sinh hoạt chi bộ của một số thôn, làng, tổ dân phố còn hạn chế. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên ở các thôn, làng, tổ dân phố, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết nạp đảng viên là người theo tôn giáo còn khó khăn”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ rõ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị: “Các đồng chí tham gia hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nội dung dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy và soi rọi với tình hình thực tiễn ở cấp ủy, địa phương, đơn vị để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện hơn tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023. Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực, tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất trong năm 2024”.

Tìm giải pháp tháo gỡ, khắc phục

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Krông Pa Tô Văn Chánh cho rằng: Cần đánh giá sâu hơn nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu không đạt so với nghị quyết đề ra, nhất là ngành công nghiệp-xây dựng tăng trưởng âm và có giải pháp cụ thể để thực hiện. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần quan tâm chỉ đạo, giải quyết dứt điểm tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sự thiếu phối hợp giữa các ngành với chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Còn theo Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ thì: “Cùng với hạ tầng cơ sở chưa được đầu tư đồng bộ thì tình trạng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính còn nhiều bất cập, nhất là về thủ tục đất đai. Nhiều nhà đầu tư dù muốn đầu tư vào địa bàn nhưng quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kéo dài dẫn đến nản và rút lui. Đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị, địa phương”.

Để đạt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024 của tỉnh tăng 8,6%, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế: Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Điện VIII. Nếu được phê duyệt thì trong năm 2024, tỉnh sẽ đưa vào vận hành khoảng 700 MW từ các nhà máy thủy điện và điện gió. Điều này sẽ đóng góp lớn vào giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng của tỉnh trong năm 2024. Ngoài ra, dự kiến trong năm 2024, Khu Công nghiệp Nam Pleiku sẽ đi vào hoạt động; các cụm công nghiệp cũng sẽ triển khai xây dựng để thu hút các dự án nhà máy chế biến… cũng sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh phát triển bền vững.

Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) 8,6%; GRDP bình quân đầu người 72 triệu đồng; có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; kim ngạch xuất khẩu đạt 750 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.815 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 46.000 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo 63%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) 6,11%; tỷ lệ che phủ của rừng (kể cả cây cao su) 47,5%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 80% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 80% trở lên…

Trong khi đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cho rằng: Để khắc phục tồn tại như những năm trước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và dự kiến ban hành vào cuối năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để nhanh chóng triển khai các công trình dự án từ những tháng đầu năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định: Để đạt mục tiêu đề ra, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị và phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề của tập thể; thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, nhất là các nội dung được quy định tại quy chế làm việc. Thường xuyên sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phát sinh ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc và các giải pháp phục hồi, phát triển hoạt động du lịch của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương cần chuẩn bị tốt các điều kiện để đấu thầu, đấu giá, xây dựng, khởi công các công trình đầu tư công, trong đó, cần chú trọng xác định giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, nhất là các quy hoạch trọng tâm, các quy hoạch liên quan đến thu hút đầu tư, các dự án đầu tư có sử dụng đất theo đúng quy định. Quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

“Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 hết sức nặng nề. Đây là năm then chốt, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chung sức đồng lòng, tạo sự đồng thuận cao; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; nỗ lực, quyết tâm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo cùng với toàn Đảng bộ tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 cũng như cả nhiệm kỳ 2020-2025”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh.