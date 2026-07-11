Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chào xã giao lãnh đạo TP. Ninh Ba

(GLO)- Sáng 10-7, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dẫn đầu đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo TP. Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Tham dự có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng; Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp của tỉnh.

Tiếp đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, Bí thư Thành ủy Ninh Ba Vương Thành và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (hàng đầu, ở giữa) phát biểu tại buổi đến thăm, chào xã giao lãnh đạo TP. Ninh Ba. Ảnh: Đoàn Bình

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà lãnh đạo TP. Ninh Ba dành cho đoàn công tác tỉnh Gia Lai. Đồng chí cho rằng, Ninh Ba là đô thị cảng biển năng động, là trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics quan trọng của Trung Quốc; có thế mạnh nổi bật trong công nghiệp chế tạo, vật liệu mới, thiết bị cơ khí, thương mại quốc tế, dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu và kinh tế biển.

Những thành tựu phát triển của Ninh Ba, đặc biệt là kinh nghiệm về phát triển kinh tế mở, quản trị logistics, kết nối cảng biển với công nghiệp và thương mại quốc tế là những nội dung tỉnh Gia Lai rất quan tâm, mong muốn học hỏi và tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Quang cảnh đoàn công tác tỉnh Gia Lai đến thăm, chào xã giao lãnh đạo TP. Ninh Ba. Ảnh: Đoàn Bình

Hiện nay, Gia Lai có lợi thế về hệ thống cảng biển tại khu vực Quy Nhơn - Nhơn Hội, cùng với các khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng nguyên liệu nông nghiệp, công nghiệp chế biến và phát triển dịch vụ logistics.

Đây là nền tảng để tỉnh thúc đẩy kinh tế biển, mở rộng xuất nhập khẩu, phát triển công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong muốn lãnh đạo TP. Ninh Ba quan tâm hỗ trợ kết nối, giới thiệu các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cảng biển, logistics, thương mại quốc tế, công nghiệp chế biến - chế tạo đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại tỉnh Gia Lai.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thăm, chào xã giao TP. Ninh Ba. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, Bí thư Thành ủy Ninh Ba Vương Thành bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Gia Lai sang thăm, làm việc tại địa phương; đồng thời, thông tin nhanh một số kết quả quan trọng mà TP. Ninh Ba đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Ninh Ba nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Chiết Giang, ven biển Hoa Đông, có diện tích khoảng 9.816 km2; dân số thường trú khoảng 9,8-10 triệu người và được đánh giá là 1 trong những thành phố có nền kinh tế năng động nhất Trung Quốc.

GRDP của thành phố đạt trên 1,8 nghìn tỷ NDT/năm (tương đương 250 tỷ USD). Thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao của cả nước.

Các ngành kinh tế chủ lực của địa phương gồm: cảng biển và logistics; chế tạo thiết bị; hóa dầu; ô tô và phụ tùng; thiết bị điện; điện tử; dệt may; thương mại quốc tế; dịch vụ tài chính.

Bí thư Thành ủy Ninh Ba nhìn nhận, Gia Lai có vị trí địa lý hết sức quan trọng, có dư địa phát triển lớn và nhiều thế mạnh hiện hữu; tầm nhìn phát triển của tỉnh khá phù hợp với định hướng phát triển của Ninh Ba.

Chính vì vậy, địa phương mong muốn thời gian tới, Ninh Ba và Gia Lai có sự gắn kết, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trên các lĩnh vực mà 2 bên có thế mạnh nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.