Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê Huỳnh Minh Thiện thông tin sơ bộ tình hình hoạt động của các mô hình nông hội, hội quán thời gian qua. Toàn thị xã hiện có 10 mô hình nông hội, hội quán là nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm... của hàng trăm thành viên.

Trên tinh thần thẳng thắn, đại diện thành viên nông hội, hội quán đề xuất, kiến nghị một số vấn đề: Lãnh đạo các phường: An Tân, An Phú, An Bình và xã Song An quan tâm vận động người dân đã tham gia nông hội thì duy trì sinh hoạt để xây dựng, phát triển mô hình; Hội Nông dân thị xã quan tâm nắm bắt và đồng hành hỗ trợ cùng nông hội trong việc tập hợp nông dân, phương hướng hoạt động, đầu ra cho sản phẩm hoa-cây cảnh, nguồn vốn vay ưu đãi; thị xã đầu tư kinh phí bắt hệ thống điện trang trí tại khu vực khuôn viên Ao cá Bác Hồ để tạo điểm đến cho người dân đến vui chơi; khó khăn về nguồn đất để ươm cây lâm nghiệp; Hội Nông dân thị xã tập huấn cho nông hội về kỹ thuật trồng cây ăn quả và sản xuất rau an toàn theo hướng hữu cơ…

Sau khi nghe các kiến nghị, lãnh đạo UBND thị xã An Khê, các cơ quan, ban, ngành đã tiếp thu, giải đáp thắc mắc mà thành viên nông hội, hội quán quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường trực Thị ủy, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời sẽ khẩn trương chỉ đạo khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đã được các đại biểu chỉ ra, tạo điều kiện tốt nhất có thể để những đề xuất, kiến nghị được thực hiện trong thời gian đến.

Bí thư Thị ủy An Khê đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu, giải quyết những kiến nghị, phản ánh của các đại biểu nhanh, gọn, đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai mô hình nông hội trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; có giải pháp cụ thể để định hướng, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với các ban, ngành có liên quan thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, quan tâm hỗ trợ các nội dung, tạo điều kiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn để các nông hội hoạt động hiệu quả, nhất là việc hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, cung cấp thông tin thị trường, giá cả, kỹ năng quản lý cho các nông hội, hội quán…

