(GLO)- Sáng 11-7, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị ủy với bí thư chi bộ, trưởng thôn, làng, tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn thị xã An Khê

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê Huỳnh Minh Thiện báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm 2023.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, các đại biểu đã đề xuất nhiều kiến nghị liên quan đến công tác môi trường; thu gom rác thải; điện chiếu sáng; chỉnh trang đô thị; khó khăn trong việc thu tiền lát gạch vỉa hè; đầu tư lát gạch vỉa hè từ ngã tư Đồng Găng đến Nhà hàng Thiên Đường; khu vực ngã 5 Ngô Mây thường xuyên úng ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường xung quanh chợ An Khê để buôn bán, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh trật tự; Nhà máy nước Sài Gòn-An Khê quan tâm hỗ trợ người dân lắp đặt đồng hồ nước để nâng số hộ sử dụng nước sạch trên địa bàn thị xã…

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị thị xã bố trí quỹ đất cho 22 hộ dân, sau khi mở rộng đường tuyến đường Nguyễn Công Trứ đến Nguyễn Thiếp thuộc tổ 5 (phường Tây Sơn). Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ giúp một số học sinh ở 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số của thị xã được theo học tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đak Pơ nhằm giảm chi phí, chia sẻ khó khăn với gia đình có con em đi học.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, lãnh đạo các phòng, ban liên quan đã trao đổi làm rõ và trả lời các ý kiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường trực Thị ủy, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước đề nghị: Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu, giải quyết nhanh những kiến nghị, phản ánh của các đại biểu đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền. Thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện về Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo.

Đối với Đảng ủy các xã, phường cần phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố và trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên; thực hiện tốt chế độ thông tin hai chiều, tăng cường cung cấp thông tin, tạo mọi điều kiện để hệ thống chính trị tại cơ sở hoạt động và phát huy hiệu quả...

“Các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn làng, tổ dân phố tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là xây dựng thị xã An Khê theo hướng trở thành đô thị loại III, xây dựng nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh; phấn đấu xây dựng thị xã An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.