(GLO)- Sáng 11-9, Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy Công an tỉnh, bộ máy một số phòng và công tác cán bộ.