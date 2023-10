Ban Chỉ đạo 35 huyện Chư Păh sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2023

Tin liên quan Ban Chỉ đạo 35 huyện Chư Păh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

Trong 9 tháng qua, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã kịp thời định hướng tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở Đảng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo 35 huyện đã tích cực bám, nắm địa bàn, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động móc nối, tuyên truyền, kích động quần chúng gây rối, bạo loạn, các vấn đề liên quan an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội; phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung về công tác phối hợp với các ngành chức năng trong việc nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và người dân. Đồng thời, đưa ra các giải pháp, sát với tình hình thực tiễn trong công tác ngăn chặn, xử lý các vụ việc phức tạp, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 huyện Nguyễn Quang Trường nhận định: Trong những tháng cuối năm, tình hình thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nạn lừa đảo trên không gian mạng; các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc, chống phá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là không gian mạng.

Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh, các thành viên của Ban cần tăng cường phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao nhận thức, tích cực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin xấu, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, tránh gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.