Ayun Pa cần chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức đại hội Đảng các cấp

Cùng dự hội nghị có đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ksor Vinh thông tin: Năm 2024, thị xã đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế-xã hội tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội vượt so với năm 2023 và Nghị quyết năm 2024.

Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,43%, vượt 0,1% so với năm 2023 và vượt 0,03% so với Nghị quyết; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 140,5 tỷ đồng, tăng 7,5 tỷ đồng so với năm 2023 và 28,5 tỷ đồng so với Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 65,59 triệu đồng/năm, tăng 4,56 triệu đồng so với năm trước và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn thị xã (bao gồm vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024) trên 92 tỷ đồng; ước đến cuối năm 2024, khối lượng thực hiện gần 88 tỷ đồng, đạt 95,49% kế hoạch; giá trị giải ngân gần 88 tỷ đồng, đạt 95,49% kế hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa. Ảnh: Q.T

“Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được tăng cường theo hướng nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả, phù hợp với tình hình mới; công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên chú trọng về số lượng và chất lượng”-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa cho hay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 và phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục trên từng lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, các đại biểu đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu năm 2025, làm tiền đề để phấn đấu hoàn thành và đạt mức cao nhất đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Với quyết tâm đó, Bí thư Thị ủy Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng; toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành và đạt mức cao nhất đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025).

Trên cơ sở nhận định, đánh giá tình hình, dự báo thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phát huy tinh thần đoàn kết, nhất là vai trò của người đứng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, tăng tốc, bứt phá, phấn đấu thực hiện thắng lợi, đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết của Đảng; thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch và phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực.

Đồng thời, tập trung triển khai xây dựng đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo theo tinh thần, chủ trương của Trung ương, của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ, đúng quy trình, quy định; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh”; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ thị xã đạt được trong năm 2024. Đồng thời khẳng định: Ayun Pa có vị trí địa chính trị, kinh tế quan trọng; là trung tâm động lực phát triển kinh tế vùng Đông Nam của tỉnh, có tuyến quốc lộ 25 và đường Trường Sơn Đông đi qua và nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo…

Để tiếp tục phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, thị xã cần xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, quyết liệt, đảm bảo phù hợp, hiệu quả và có tính khả thi cao, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và trong cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở đồng bộ, trong đó, ưu tiên các công trình trọng điểm trên địa bàn, các tuyến đường huyết mạch, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội của thị xã.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Trong đó, xác định việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Báo cáo tại buổi làm việc với Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ksor Vinh thông tin: Đảng bộ thị xã hiện có 41 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; trong đó có 11 Đảng bộ, 30 chi bộ cơ sở với 2.069 đảng viên.

Đảng bộ thị xã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư. Do đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã kịp thời tổ chức các hội nghị để quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác đại hội Đảng các cấp; đồng thời, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, hướng dẫn về công tác đại hội Đảng các cấp.

Thị ủy đã ban hành 3 quyết định thành lập các tiểu ban gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ đại hội; đồng thời, Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập các tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện, Nhân sự, Tuyên truyền và Phục vụ đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thị xã Ayun Pa tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo cho người dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh trong những tháng đầu năm 2025. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đại hội Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Đồng thời, thành lập 1 tổ chỉ đạo đại hội điểm, thí điểm (Đảng bộ phường Cheo Reo, Chi bộ Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã đại hội điểm; Đảng bộ xã Ia Rbol đại hội thí điểm) và 8 tổ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy...

“Công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội được Ban Thường vụ Thị ủy tập trung lãnh đạo thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Hiện dự thảo Báo cáo chính trị đã được các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng xây dựng, hoàn chỉnh và đang tiến hành lấy ý kiến theo lộ trình, kế hoạch đề ra”-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa cho hay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Thị ủy đã bám sát chủ trương, định hướng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thị xã cần nắm chắc tình hình, làm tốt công tác định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết sớm các vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là trong thời gian chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp.

Khẩn trương hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XX để lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên, người dân theo đúng quy trình, quy định. Quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội phải tiến hành thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định, làm đến đâu chắc đến đó; đồng thời, gắn với công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Cùng với công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp thì Ban Thường vụ Thị ủy phải có quyết tâm cao nhất trong triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025.