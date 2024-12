Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương: Ayun Pa cần quyết tâm, quyết liệt trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, biên chế

Nội dung hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa khóa XIX nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024; bàn, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Năm 2024, thị xã Ayun Pa đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế-xã hội thị xã tiếp tục duy trì ổn định. Có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Trong đó có nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội vượt so với năm 2023 và nghị quyết năm 2024 đã đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,43%, vượt 0,1% so với năm 2023 và vượt 0,03% so với nghị quyết; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 140,5 tỷ đồng, tăng 7,5 tỷ đồng so với năm 2023 và 28,5 tỷ đồng so với nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 65,59 triệu đồng, tăng 4,56 triệu đồng so với năm trước và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ 19 (mở rộng). Ảnh: Quang Tấn

Tổng kế hoạch vốn đầu công năm 2024 trên địa bàn thị xã (bao gồm vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024) trên 92 tỷ đồng; ước đến cuối năm 2024, khối lượng thực hiện gần 88 tỷ đồng, đạt 95,49% kế hoạch; giá trị giải ngân gần 88 tỷ đồng, đạt 95,49% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được tăng cường, theo hướng nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả, phù hợp với tình hình mới; công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên chú trọng về số lượng và chất lượng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024, phân tích, làm rõ nguyên nhân chủ quan của tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục trên từng lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2024. Đồng thời cũng đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra các tồn tại, hạn chế cũng như thống nhất cao các ý kiến đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới của các đại biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trong đó, xác định việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ, quy định; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội… Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhất là khu vực nông thôn; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ.

“Lãnh đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã; quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực...”-Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thị xã Ayun Pa tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền Ất Tỵ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo khí thế phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2025.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.